Rosenmontagsparty

09.02.2018, — E-Mail verschicken

GRAFENBERG (pm). Zum Abschluss des Grafenberger Faschings veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Grafenberg am kommenden Rosenmontag, 12. Februar, um 20 Uhr ihre beliebte Rosenmontagsparty in der Rienzbühlhalle. Für Tanz, Stimmung und gute Laune sorgen, wie in den Vorjahren wieder „Die Grafenberg – Partyband“, die sich auf dieses Heimspiel sehr freuen. Auch für das leibliche Wohl ist durch das erprobte Team der Feuerwehr wieder bestens gesorgt. Verbilligte Karten sind im Vorverkauf bei der Volksbank, der Kreissparkasse und im Lebensmittelmarkt um’s Eck „Mein Kauftreff“ in Grafenberg erhältlich.