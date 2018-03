Rechtzeitig fliegt der Ostervogel

07.04.2011, — E-Mail verschicken

Neu im Kino: „Rio“, „Beastly“ und „The Mechanic“

(osc) Passend zum baldigen Osterfest kommt wieder einmal ein feines Animationsabenteuer in die Kinos. „Rio“ ist heute auch im Nürtinger Kinopalast am Bundesstart. Die Hauptrolle spielt darin ein Ara. Der wird aus seinem beschaulichen Leben in den USA gerissen, weil er mit einem Mädel in Rio den Fortbestand seiner Art sichern soll. Es gibt Schlimmeres – oder? Blöd nur, dass die Turtelpapageichen bald fiesen Tierhändlern in die Falle gehen. Aber Blu, so heißt das Tierchen, wäre natürlich kein Kinoheld für die ganze Familie, wenn er nicht witzig und spannungsfördernd einem Happy End entgegenflattern würde. Die Trickhelden unter seine Fittiche nahm Regisseur Carlos Saldanha. Dessen Referenz ist immerhin „Ice Age 3“. Also, nix wie ins Kino, zumal die 3-D-Effekte sparsam und sinnvoll eingesetzt werden. Oscarle und Mini-Oscarle werden dabei sein. Ab null, 95 Minuten.

Sparsam, aber wenig sinnvoll, wurde Hirnschmalz für die Story von „Beastly“, ebenfalls in Nürtingen am Bundesstart, eingesetzt. Tatort ist eine amerikanische Highschool. Dort gibt es einen doofen Schönling, den für die normalen Jungs völlig unverständlich alle Mädels mögen. Dumm für ihn nur, dass er von einem wohl von ihm verschmähten Mädel per Fluch in ein hässliches Monster verwandelt wird. Erlösung gibt’s nur bei echter Liebe. Das klingt wie „Die Schöne und das Biest“ für Arme – und das ist es auch. Ab zwölf, 86 Minuten.