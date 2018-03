Rathausneubau und Nahversorgung

12.04.2012

Am 22. April ist Bürgermeisterwahl in Aichtal ? Wir fragen die Kandidaten (III): Schon jahrelang wird über ein neues Rathaus für Aichtal debattiert. Wie dringlich ist dieses Projekt für Sie? Wie schätzen Sie die Nahversorgung

Jens Timm

Ein neues Rathaus für Aichtal steht, ebenso wie viele andere Projekte (Sporthalle, Neubau Kita, Sanierung Festhalle, Feuerwehrmagazin Grötzingen und so weiter) auf der Liste zur notwendigen Verbesserung der Infrastruktur der Gesamtstadt. Eine Erweiterung am bisherigen Standort, direkt in der Ortsmitte gelegen, wäre die richtige Aufwertung für die Stadt, verbunden mit einer entsprechenden Platz- und Straßenraumgestaltung. Allerdings muss dies finanziell zum Beispiel durch eine Landessanierungsmaßnahme bezuschusst und damit finanziell machbar sein. Dies sehe ich in der derzeitigen angespannten Haushaltssituation als mittelfristig umsetzbare Aufgabe. Die Nahversorgung in Neuenhaus und Aich durch einen Lebensmittelladen zu verbessern, wird von der Bevölkerung gewünscht. Dies könnte als Alternative auch eventuell als Genossenschaft betrieben werden, falls man keinen externen Betreiber findet. Für die Grundversorgung und Verringerung des Individualverkehrs wäre das notwendig. Auch den Bau eines Ärztehauses durch einen Investor sowie betreutes Wohnen oder ein Seniorenwohnheim in Grötzingen, weitere Parkplätze im Innenbereich, auch im Stadtteil Aich, sind aus meiner Sicht dringend erforderlich.

Lorenz Kruß