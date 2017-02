Putzmeister spendet für „Anna“

10.02.2017, — E-Mail verschicken

Bei der letzten Weihnachtsfeier und Betriebsversammlung rief die Aichtaler Firma Putzmeister zu einer Spendenaktion auf. „Wir unterstützen Projekte in aller Welt, aber auch vor der eigenen Haustür werden Spenden benötigt“, sagt Uwe Misselbeck, Personalchef bei Putzmeister. Die Mitarbeiter reagierten auf den Aufruf und sammelten rund 10 000 Euro. Putzmeister verdoppelte diese Summe, so konnten Uwe Misselbeck (rechts) und Betriebsratsvorsitzender Jörg Löffler (links) kürzlich mit einem 20 000-Euro-Scheck bei Bärbel Schweizer, der Ersten Vorsitzenden des Vereins „Anna“, in Aichtal vorbeischauen. „Anna“ hat sich zum Ziel gesetzt, krebskranke Kinder zu unterstützen. „Diesen Betrag verwenden wir für Kunsttherapie für Geschwisterkinder. Gerade diese sind oft traumatisiert und müssen zum Wohl des erkrankten Geschwisterkindes oft sehr zurückstecken“, sagt Bärbel Schweizer. „Mit der Kunsttherapie kann man die Kinder nicht nur beschäftigen, sondern auch gezielt therapieren.“ Mittlerweile ist der Verein „Anna“ in ganz Baden-Württemberg vernetzt und bietet unter anderem Kunsttherapie und Trauergruppen für Eltern und Kinder für die Dauer von drei Monaten bis zu einem Jahr an. jh