Putzmeister: 10 000 Euro für Tagestreff

Es ist fast schon Tradition – zu Weihnachten ruft die Firma Putzmeister in Aichtal ihre Mitarbeiter auf, für einen guten Zweck zu spenden. Den eingegangenen Spendenbetrag der Mitarbeiter verdoppelt das Unternehmen dann. So kam bei der diesjährigen Spendenaktion der stolze Betrag von 10 000 Euro zusammen. Nun erfolgte die Übergabe der Spende an den Tagestreff in Nürtingen. Überreicht haben die Spende Personalleiter Uwe Misselbeck und der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Firma Putzmeister, Jörg Löffler, an Professor Dr. Jürgen Armbruster, Vorstandsmitglied der Evangelischen Gesellschaft (eva), Träger des Tagestreffs, und den Leiter des Tagestreffs Harry Held. Die Frage, an wen die Spenden dieses Mal gehen soll, war nach kurzer Beratung zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat, gelöst, denn es sollte wieder eine Einrichtung in der Umgebung unterstützt werden. Der Tagestreff ist Anlaufstelle, Kontakt und Begegnungsstätte für Menschen in Not. Sie erhalten ein Mittagessen, Beratung oder können hier ihre Wäsche waschen oder duschen. Sie treffen hilfsbereite Menschen, die ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Bedürfnisse haben.