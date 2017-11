Provisorium für die Kleinkindbetreuung

23.11.2017, Von Philip Sandrock

Gemeinderat beschließt U3-Gruppe im Werkrealschulgebäude einzurichten

In Neuffen steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinkinder. Die Verwaltung sucht deshalb händeringend nach Lösungen, wie die Betreuungsquote erhöht werden kann. Dafür soll jetzt im Werkrealschulgebäude eine Kleinkindbetreuung eingerichtet werden.

Im Erdgeschoss des Werkrealschulgebäudes soll eine Kleinkindgruppe einziehen. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. In Sachen Kleinkindbetreuung hat die Tälesstadt Nachholbedarf, das räumte auch Hauptamtsleiter Jörg Stuhlmüller in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ein. Noch vor wenigen Jahren sei Betreuung von Kindern unter drei Jahren kaum nachgefragt gewesen. Doch der Zuzug junger Familien habe die Nachfrage dramatisch erhöht. Derzeit betrage die Betreuungsquote für U3-Kinder in Neuffen 25 Prozent – landkreisweit liegt sie bei 48 Prozent. „18 Kinder werden im laufenden Kindergartenjahr den gewünschten Platz nicht zum Anmeldetermin erhalten“, so Bürgermeister Matthias Bäcker. Deshalb werde bis zum Kindergartenjahr 2018/19 der Kindergarten Kelterplatz erweitert.