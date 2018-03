ProChrist im Aichtal

AICHTAL (pm). Vom 29. März bis 5. April findet ProChrist 2009 statt. Die Hauptveranstaltung in Chemnitz wird in verschiedene örtliche Veranstaltungen an zahlreichen Orten in Deutschland und Europa live übertragen – auch ins Aichtal.

Hier veranstalten der Württembergische Brüderbund Neuenhaus und die drei Evangelischen Kirchengemeinden von Aich, Grötzingen und Neuenhaus gemeinsam ProChrist in der Aicher Festhalle. ProChrist ist eine Bewegung von Christen verschiedener Kirchen und Gemeinden, die gemeinsam für den Glauben an Jesus Christus werben wollen. Viele Prominente unterstützen ProChrist: Zum Kuratorium gehören neben Kirchenvertretern wie Professor Dr. Wolfgang Huber, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. h. c. Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel oder der Golfspieler Bernhard Langer. Im Aichtal hat der Bürgermeister der Stadt, Klaus Herzog, die Schirmherrschaft für ProChrist 2009 übernommen.