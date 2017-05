Politische Reden und Weinprobe

15.05.2017, Von Peter Schuster — E-Mail verschicken

CDU-Politiker informierten beim Frühjahrsempfang über aktuelle Themen

CDU-Bundestagsabgeordneter Steffen Bilger sprach unter anderem über Sicherheits- und Flüchtlingspolitik. Foto: Schuster

NEUFFEN. Dass alle Plätze im Keller der Weingärtnergenossenschaft Neuffen beim Frühjahrsempfang des CDU-Gemeindeverbands Neuffener Tal besetzt waren, interpretierte der frühere Landtagsabgeordnete Jörg Döpper als positives Zeichen: „Man geht wieder zur CDU“, sagte er in seiner Begrüßungsrede in einem euphorischen Ton – eine Folge der Wahlsiege, die die CDU bei den Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein erringen konnte.

Viele Ehrengäste konnte Döpper willkommen heißen, unter anderem den Neuffener Bürgermeister Matthias Bäcker, die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, aus Beuren Daniel Gluiber, aus Großbettlingen Martin Fritz, zudem den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Elmar Müller.