Piraten und Cowboys machen das Dorf unsicher

20.02.2017, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Umzug mit Kinderfasching im Dorfgemeinschaftshaus

Beim Umzug gaben Piraten und Cowboys den Ton an. der

BEMPFLINGEN. Wenn der Wilde Westen gleich hinter Bempflingen anfängt und „Star Wars“-Helden mit Pippi Langstrumpf Richtung Dorfgemeinschaftshaus ziehen, ist das ein sicheres närrisches Zeichen, dass wieder der Kinder-Fasching des Fördervereins für Kultur und Sport stattfindet. In Bempflingen waren dann am Wochenende wieder die Narren los. Genauer gesagt zogen gestern Piraten, „Star Wars“-Helden, Indianer und Prinzessinnen in närrischer Begleitung durch die Bempflinger Blasmusik und unter Absicherung durch die Freiwillige Feuerwehr durch die Straßen, Richtung Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Dort wurde dann getanzt, gespielt, gegessen, getrunken und getobt.

Sogar ein Sträfling wurde freigelassen und musste stempeln gehen. Der Mann in Sträflingskleidung war Markus Bernauer, Vorsitzender des Fördervereins für Kultur und Sport als Veranstalter. Er stempelte die Hände der kleinen Narren, die am Umzug teilnahmen und dadurch freien Eintritt hatten.

Im Dorfgemeinschaftshaus startete dann die große Party