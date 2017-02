Pflegeeinsatz in einer der schönsten Landschaften Europas

Am Samstagvormittag traf sich der Pflegetrupp der Ortsgruppe Neuffen des Schwäbischen Albvereins mit vielen ehrenamtlichen Helfern an der Neuffener Heide zu einem Pflegeeinsatz. Die Verbuschung und der vorrückende Wald im Naturschutzgebiet wurden dabei zurückgedrängt. „Diese Maßnahmen sind nötig, damit die Schwäbische Alb weiterhin so aussieht, wie wir es gewohnt sind“, erklärte Reinhard Wolf, Vizepräsident des Schwäbischen Albvereins. Der Albtrauf ist geprägt durch seine Dreiteilung: die Streuobstwiesen, die Heiden und Wälder. „Auf der Schwäbischen Alb kommen Wacholderheiden und Kalkmagerrasen so artenreich und großflächig wie in keiner anderen Region vor“, so Wolf. Um die Verbuschung zu vermeiden und den seltenen Pflanzen und Tieren ihren Lebensraum zu erhalten, müssten dort jährlich mehrere Pflegeaktionen mit freiwilligen Helfern unternommen werden. Auch Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium, war vor Ort, um die tatkräftigen Helfer zu unterstützen. „Auf einem Quadratmeter Magerrasen sind bis zu 50 Pflanzenarten zu finden“, sagte Baumann. „Es ist unsere Verantwortung als Baden-Württemberger, diesen Lebensräumen gerecht zu werden.“ Baumann sprach seinen Dank vor allem den Ehrenamtlichen aus: „Dieses Engagement macht einen Pflegeeinsatz wie den in der Neuffener Heide überhaupt erst möglich.“ Das Foto zeigt alle Helfer. skr