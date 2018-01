Pfeffertagswiegen erbringt 3900 Euro für „Licht der Hoffnung“

10.01.2018, — E-Mail verschicken

Das Team des Forums Handwerk hat das Pfeffertagswiegen in Neuffen zu einem der Höhepunkte der 27. Saison unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ gemacht. Am 28. Dezember hatten sich in der Stadthalle in Neuffen bei der Traditionsveranstaltung 210 Personen auf die Waage gestellt – und zuvor einen Obolus für die vor Ort angebotenen Speisen und Getränke entrichtet. Dabei kamen diesmal 2400 Euro zusammen. Auf dieses Ergebnis haben die Veranstalter vom Forum Handwerk noch einmal 1000 Euro drauf gelegt und nunmehr 3400 Euro für die sechs von „Licht der Hoffnung“ unterstützten Projekte überwiesen. Die Wiegeteams um Waagmeister Willy Heinickel und seiner Assistentin Angela Hartmann sowie Martin Herr und Monika Gugel an der Sackwaage sowie Gerhard Schall und Rolf Krieg an der medizinischen Waage hatten alle Hände voll zu tun, um die korrekten Gewichte aller Teilnehmer zu ermitteln und die Zuschläge für zu viele Kilos zu errechnen, die zusammen mit dem Startgeld an unsere Aktion gingen. Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker hatte noch vor Ort eine zusätzliche Spende der Stadtwerke Neuffen in Höhe von 500 Euro angekündigt. Somit kommen in der Summe 3900 Euro aus Neuffen zusammen. Wir danken den Handwerkern sowie allen Sponsoren und Teilnehmern von ganzen Herzen. lcs