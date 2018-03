Parolen und Wirklichkeit

10.11.2006, — E-Mail verschicken

Ralf Franz, Altdorf. Selber Schuld die Amis, hat so mancher wohl gedacht, als im vergangenen Jahr in weiten Teilen Kaliforniens tagelang der Strom ausgefallen war. Marode und veraltete Leitungsnetze war damals das Fazit. Da gehts immer bloß um den schnellen Profit und um das Abkassieren von möglichst hohen Gewinnen. Das nötige Investitionen und Modernisierungen dabei auf der Strecke bleiben, hat man ja gesehen! Das haben viele gedacht.

Das kann bei uns nie passieren, schallte es aus aller Stromversorger Munde, wir haben rechtzeitig in die Zukunft der Stromversorgungsnetze investiert! Und nun trifft uns in Deutschland genau so hart die Wirklichkeit. Letztes Jahr war es das Wetter, dieses Jahr ein Kreuzfahrtschiff! Oder sind vielleicht doch die Windkraftanlagen Schuld? Die speisen immer so viel Strom ins Netz, wenn mans gar nicht brauchen kann. Ach ja, dann gibt es ja noch den armen Techniker, der einen Fehler gemacht hat.

Gut zu wissen, dass ein kleiner Fehler eines Menschen genügt, halb Europa stromlos zu bekommen. Das zeigt doch, dass der Mensch noch was erreichen kann! Mich wundert es nur, dass nicht schon lange jemand darauf gekommen ist, das ganze Stromnetz outzusourcen. Am besten nach China! Denn da tummeln sich ja alle Firmen, die was auf sich halten.