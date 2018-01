Pappeln müssen weg

ALTENRIET (zog). Die markanten Pappeln bei Altenriet müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Bürgermeister Bernd Müller hat die Bäume von einem Fachmann untersuchen lassen. Der stellte fest, dass die Bäume verfault sind. Außen seien bereits Faulstellen sichtbar, so der Rathauschef. Er schlug deshalb vor, die Bäume fällen und durch Neupflanzungen ersetzen zu lassen. Der Gemeinderat zeigte sich mit dem Vorgehen einverstanden, bat aber darum, etwas größere Bäume zu setzen. Auch am Grünschnittsammelplatz müssen zwei der Habitatbäume gefällt werden, um die Verkehrssicherheit an dem Weg zu gewährleisten. Zeitnah soll es hierfür Ersatzpflanzungen geben, so Müller.