Päckchen für arme Kinder

23.11.2013

Alb-Donau-Rumänienhilfe sammelt wieder Weihnachtsgeschenke

(pm) Die Alb-Donau-Rumänienhilfe fährt vor Weihnachten nach Marghita, um Kinder armer Familien mit Weihnachtspäckchen zu bescheren. Seit elf Jahren macht Günther Wiedemann diese Aktion an verschiedene Orte in Rumänien. Viele Eltern dort können ihren Kindern zu Weihnachten nichts schenken, da das Geld kaum zum Leben reicht. In Zusammenarbeit mit der Caritas in Marghita wird am 21. Dezember eine Weihnachtsfeier für diese Kinder veranstaltet.

Es werden Familien und Schulen gesucht, die die Aktion unterstützen, indem sie Päckchen in Schuhkartongröße packen, mit wichtigen Dingen für die Kinder in Rumänien. Die Päckchen sollten mit Weihnachtspapier eingepackt sein. Inhalt kann zum Beispiel sein: Süßigkeiten, Schreibutensilien wie Hefte und Stifte, Spielsachen, soweit sie in die Schachtel passen. Ganz wichtig seien Hygieneartikel wie Seife, Zahnpasta und -bürste. Zum Ausstopfen sind zum Beispiel Mützen, Socken, Handschuhe geeignet. Falls die Päckchen geschlechtsspezifisch sind oder für ein bestimmtes Alter, kann dies auf dem Päckchen vermerkt werden.