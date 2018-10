Onlinebanking für Senioren

09.10.2018, — E-Mail verschicken

NECKARTAILFINGEN (pm). Senioren Online veranstaltet am Donnerstag, 11. Oktober, von 18 bis etwa 19.30 Uhr im PC-Raum der Liebenauschule Neckartailfingen (2. Stock) einen Vortrag von Michael Wiegold von der Volksbank Kirchheim-Nürtingen, zum Thema Online-Banking. Der Experte informiert über die Erledigung aller notwendigen Bankgeschäfte per Rechner, Tablet oder Smartphone und Internet von überall. Ebenso werden Fragen zur Sicherheit und Risiken beantwortet. Der Besuch des Vortrags ist kostenfrei, eine Spende an SON willkommen.