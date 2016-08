„Oft ist es ein stilles, innerliches Leiden“

27.08.2016, Von Roland Kurz — E-Mail verschicken

Christian Jacob glaubt, dass viele Asylbewerber erst therapiert werden können, wenn sie sich von der Flucht erholt haben

Die Enge in einer Asyl-Unterkunft, die Ungewissheit, die Flüchtlinge plagt. Das alles kann Auslöser für eine Depression sein, sagt Christian Jacob, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Kirchheim-Nürtingen. Er geht davon aus, dass der Bedarf an Therapien enorm wächst, wenn sich Flüchtlinge hier eingewöhnt haben.

Herr Jacob, die Rate psychischer Erkrankungen ist bei Flüchtlingen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich höher. Wie stark macht sich das bei Ihnen in der Klinik bemerkbar?

Flüchtlinge sind zweifelsfrei eine Hochrisikogruppe. Noch macht sie sich zahlenmäßig bei uns kaum bemerkbar, es sind meist zwei oder drei unserer Patienten, die aktuell stationär behandelt werden. Aber das wird sich ändern. Psychische Erkrankungen sind überall auf der Welt häufig. Am höchsten ist die Krankheitshäufigkeit für Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen. Einflussfaktoren wie Entwurzelung, Vertreibung und Heimatlosigkeit erhöhen das Risiko, psychisch zu erkranken, zusätzlich. Spezifische Traumafolgestörungen treten bei Flüchtlingen auf, die Extremes durchgemacht haben.

Aber noch kommen wenige Flüchtlinge bei Ihnen an.