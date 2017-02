Nürtinger Künstler in Zerbst

13.02.2017, Von Helmut Rohm — E-Mail verschicken

52. Zerbster Kulturfesttage als Auftakt zum Jubiläum der Städtefreundschaft

Unter dem Titel „Geschichten – Holz und Drucke“ gestaltet der Nürtinger Künstler Bertram Till die Personalausstellung zu den diesjährigen Zerbster Kulturfesttagen.

Der Nürtinger Künstler Bertram Till (links) gestaltet die Personalausstellung zu den 52. Kulturfesttagen in der Partnerstadt Zerbst. Hier ist er zur Vernissage im Gespräch mit dem Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann und Nürtingens Technischem Beigeordneten Andreas Neureuther (von rechts). Foto: Rohm

ZERBST. Der 52. Jahrgang der traditionsreichen Festtage erlebte am Wochenende mit der von Bertram Till auch musikalisch bereicherten Vernissage zur Personalausstellung am Freitag und der Eröffnungsveranstaltung am Samstag seinen Auftakt.

Bis zum Abschlusskonzert am 12. März stehen fast 40 vielseitige Veranstaltungen und Ausstellungen im Programm. Neben Bertram Till sind dabei auch sieben Künstler des Kunstvereins Nürtingen mit ihren Arbeiten vertreten.