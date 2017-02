Nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen

02.02.2017, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Haushaltsentwurf 2017: SPD-Fraktion vermisst „Linien und Vorstellungen“ – Andere Fraktionen sehen Gemeinde auf gutem Weg

Noch vor Weihnachten hatten sich die Gemeinderäte über gute Kunde aus der Kämmerei gefreut: Aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen konnte die Verwaltung positive Zahlen vorlegen. Dennoch gab es am Dienstag bei den Haushaltsreden der einzelnen Fraktionen Kritik an der Verwaltung – und die kam von der SPD.

Im Rathaus machen sich Rat und Verwaltung gerade bei der Beschäftigung mit dem Haushalt Gedanken über die Zukunft. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Ehre, den Reigen der Etatreden zu beginnen, gebührte Frank-Michael Wohlhaupter als Chef der CDU-Fraktion, die die größte im Gremium ist. Der Christdemokrat und Unternehmer ging zuerst auf die rosige Finanzgegenwart der Gemeinde ein. Erfreulich sei die positive Zuführungsrate. Zur Erinnerung: Das bedeutet, dass die Gemeinde im Verwaltungshaushalt, in dem laufende Einnahmen und Ausgaben aufgeführt sind, einen Überschuss erwirtschaftet. Der fließt in die Rücklagen und in den Vermögenshaushalt, mit dem unter anderem Investitionen bestritten werden.