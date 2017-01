Neujahrskonzert war ausverkauft

Zum neunten Mal hatte der Arbeitskreis Grafenberger Kelter am 1. Januar zu seinem Neujahrskonzert in die Kelter eingeladen und Getränke und einen kleinen Imbiss bereitgestellt. Diesmal war der Kartenvorverkauf so erfolgreich, dass am Eingang der Kelter das Schild „Ausverkauft“ angebracht werden musste. Gut gelaunte Besucher freuten sich über zwei Stunden beschwingte Klänge von der Nürtinger Salonmusik. Die Musikauswahl zeigte die Vielfalt der Salonmusik vom Walzer bis zur Operette. Ein Highlight war die Sopranistin Larissa Wäspy, die mit ihrem Gesang auch diesmal wieder begeisterte. Ein rundum gelungener Auftakt zum neuen Jahr war es, so die einhellige Meinung der Besucher. Die Musiker lobten das Ambiente der Kelter und freuten sich über das begeistert mitgehende Publikum. pm/Foto: privat