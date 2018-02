Neujahrsempfang mit Peter Simon

FRICKENHAUSEN (pm). In diesem Jahr veranstaltet der SPD-Ortsverein Frickenhausen und Großbettlingen seinen sechsten Neujahrsempfang. Als Gastredner wird der Europaabgeordnete Peter Simon am Donnerstag, 8. Februar, ab 19 Uhr im Erich-Scherer-Zentrum in Frickenhausen anwesend sein. Nach der Begrüßung durch den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Sebastian Schöneck wird Bürgermeister Simon Blessing ein Grußwort an die Anwesenden richten. Danach spricht Peter Simon über die Zukunftsperspektiven der EU. Was für wirtschaftliche Folgen wird der Brexit für uns haben? Wie sollten wir mit den Reformvorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron umgehen? Wie schaffen wir es, dass transnationale Unternehmen dort angemessene Steuern bezahlen, wo sie Gewinne erwirtschaften? Peter Simon ist im Europaparlament Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung sowie im TAXE-Sonderausschuss für die Konsequenzen aus dem „Lux-Leaks“-Steuerskandal. Im Anschluss soll Zeit sein, sich bei einem kleinen Umtrunk und Häppchen zu begegnen und zu unterhalten. Den musikalischen Teil übernimmt der HHC Frickenhausen. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen.