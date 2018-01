Neuffens neuer Kämmerer

Bernd Eggstein hat die Nachfolge von Albrecht Klinger angetreten

Bernd Eggstein psa

NEUFFEN (psa). Seit dem 1. Januar ist Bernd Dieter Eggstein der neue Stadtkämmerer. Eggstein wurde bereits seit dem 1. September im Neuffener Rathaus von seinem Vorgänger Albrecht Klinger eingearbeitet. Der 48-Jährige ist verheiratet und wohnt in Frickenhausen. Eggstein hat seinen Abschluss zum Diplom-Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg absolviert. In der Gemeinde Königsbronn im Landkreis Heidenheim war er stellvertretender Kämmerer, bevor er 2009 an einer Staatlichen Hochschule in Stuttgart die Leitung des Sachgebiets Haushalt und Organisation übernommen hat. Neben seinem Beruf hat er die Diplomprüfung zum Betriebswirt abgelegt. Daneben war Eggstein fünf Jahre als Dozent an der kommunalen Verwaltungsschule des Städte- und Landkreistages tätig.