Neuffenerinnen beim SWR-Quiz

11.01.2017, — E-Mail verschicken

Diana Schneider und Regina Reichert treten bei den Quiz-Helden an

Diana Schneider und Regina Reichert (von links). Foto: SWR

STUTTGART/NEUFFEN (pm). In der Sendung „Die Quiz-Helden“ hat ein Kandidatenpaar aus Neuffen die Chance, Quiz-Held zu werden. Diana Schneider und Regina Reichert treten gegen ein weiteres Kandidatenpaar und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. Dabei wird das Wissen der Kandidaten über den Südwesten getestet. Wenn das Gewinnerpaar im Finale auch noch die prominenten Experten in ihren Spezialgebieten schlägt, zieht es in die „Galerie der Besten“ ein. Das Besondere: Die Kandidaten der Sendung engagieren sich alle für einen guten Zweck. Zu sehen in „Die Quiz-Helden“, am Sonntag, 15. Januar, um 17.15 Uhr, im SWR-Fernsehen.