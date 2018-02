Neues aus Tumelo Home

WALDDORF-HÄSLACH (pm). Seit 2005 kümmert sich Margret Wannenmacher aus Walddorfhäslach um behinderte und benachteiligte Kinder in Südafrika. Im August und September des vergangenen Jahres war sie wieder vor Ort im Kinderheim Tumelo Home, das in einem der Elendsviertel Johannesburgs liegt. Von neuen Entwicklungen und Chancen, die das Leben der Kinder und Jugendlichen verbessern helfen, berichtet sie am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Walddorf. Der Vortrag wird bereichert durch aktuelle Filme und Bilder und Musik. Nach dem Vortrag kann man noch bei Häppchen und Getränken miteinander und mit der Referentin ins Gespräch kommen.