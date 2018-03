Neuer AOK-Bezirksrat trat zusammen

Das neugewählte Gremium tagte zum ersten Mal

(pm) Zu seiner konstituierenden Sitzung hat sich der neu gewählte Bezirksrat der AOK Neckar-Fils jüngst im Uditorium in Uhingen getroffen. Als gesetzliche Krankenkasse wird die AOK traditionell in Selbstverwaltung der Arbeitgeber- und Versichertenvertreter geführt. In der Folge der Sozialwahlen des vergangenen Jahres hat sich nun auch der Bezirksrat der AOK Neckar-Fils für die kommenden sechs Jahre neu konstituiert.

Je 15 Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten wurden in das insgesamt 30-köpfige ehrenamtliche Gremium berufen. Bestätigt wurde Andreas Streitberger von der IG Metall auf Seite der Versichertenvertreter als Vorsitzender des Gremiums. Er hat den Vorsitz nun für ein Jahr inne. In der Sitzung wurde auch der alternierende Vorsitzende auf Arbeitgeberseite bestätigt: Dieter Hummel vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Beide wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt. Der Vorsitz im AOK-Bezirksrat wechselt turnusmäßig jedes Jahr zwischen den beiden alternierenden Vorsitzenden. Außerdem wurden die Mitglieder der Ausschüsse gewählt, die sich mit Widersprüchen von Versicherten gegen Entscheidungen der Krankenkasse befassen und in vielen Fällen den Gang vor das Sozialgericht vermeiden helfen.