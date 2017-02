Neue Tretfahrzeuge für Kita Am See

01.03.2017

Nach der Kita Regenbogen kam dieser Tage auch die Kita Am See in Großbettlingen in den Genuss einer Förderung durch die Stiftung Jürgen Brixner. Mit dem 155. Spendenprojekt finanzierte die Stiftung die Anschaffung von vier Tretfahrzeugen für den „Fuhrpark“ der Einrichtung im Wert von 1300 Euro. Der Fahrzeugbestand für den Garten war stark strapaziert und konnte teilweise nicht mehr repariert werden. So nahmen die Kinder die neuen Fahrzeuge mit Begeisterung in Empfang und drehten witterungsbedingt im Turn- und Bewegungsraum die ersten Runden. Mit Kita-Leiterin Erika Schreck freute sich Bürgermeister Martin Fritz über die wiederholte Spende an eine der Tageseinrichtungen der Gemeinde. Das Bild zeigt von links Kita-Leiterin Erika Schreck, Stiftungsgeber Jürgen Brixner, Bürgermeister Martin Fritz und Erzieher Dominik Fischer. Foto: Zanger