Neckar und Erms in einer Skulptur vereint

04.05.2017, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Der Künstler HWP Diedenhofen fertigt ein Kunstwerk für die neue Geh- und Radwegbrücke – Zuschuss für TSV-Handballer

Die in wenigen Wochen fertig werdende Geh- und Radwegbrücke über den Neckar wird an ihrem westlichen Zugang von einer stattlichen Skulptur flankiert werden. Der in Neckartenzlingen ansässige Bildhauer HWP Diedenhofen stellte dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag seinen Entwurf dazu vor.