Naturfreunde Neuffen blickten auf ereignisreiches Jahr zurück

NEUFFEN (pm). 16 Mitglieder kamen kürzlich zur 45. Hauptversammlung der Naturfreunde aus Neuffen ins Naturfreundehaus an der Steinach. In seinem Bericht ging Dieter Kammerer auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein, berichtete er über die Reise, die im Mai acht Mitglieder für einige Tage nach Berlin führte. Bei den beiden Altpapiersammlungen seien über 45 Tonnen Altpapier eingesammelt worden. Auch eine eigene Homepage habe der Verein seit 2010. „Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 39 Mitglieder“, sagte Kammerer. Anschließend gab er eine kleine Vorschau auf das kommende Jahr: So feiern die Ortsgruppen Göppingen und Esslingen das 100-jährige Bestehen, hierzu fänden mehrere Veranstaltungen statt. Außerdem beteilige sich die Ortsgruppe Neuffen am 12. März an der Menschenkette gegen Atomenergie von Stuttgart nach Neckarwestheim.

Kassierin Petra Kammerer berichtete über die Einnahmen und Ausgaben sowie die Investitionen des vergangenen Jahres. Die Kassenprüfer Michael Ungaro und Werner Kammerer bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung und schlugen ihre Entlastung vor. Schriftführerin Silvia Ungaro berichtete von neun Ausschusssitzungen und der Beteiligung am Sommerferienprogramm der Stadt Neuffen.