Naturerlebnisse erweitern den Heimatbegriff

05.05.2017, — E-Mail verschicken

Flüchtlingshilfe: Fachtagung im Freilichtmuseum Beuren

BEUREN (pm). Heimat – ein Begriff, der nur auf Anhieb leicht zu definieren scheint als der Ort, an dem man geboren und aufgewachsen ist, an dem man sich auskennt sowie die Natur, Kultur und Traditionen versteht. Vor dem Hintergrund vieler Zuwanderer, die als Flüchtlinge ihr Heimatland verlassen haben, erscheint der Begriff Heimat in einem völlig anderen Licht. Daher hatte kürzlich die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg in Kooperation mit verschiedenen Partnern zu einer ganztägigen Fachtagung in das Freilichtmuseum nach Beuren eingeladen, um in der Flüchtlingshilfe aktiven Haupt- und Ehrenamtlichen neue Integrationsinitiativen im Bereich des Naturerlebnisses und der Umweltbildung aufzuzeigen.

„Naturerlebnisse können als Bindeglied der Kulturen dienen und helfen, Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen“, betonte Claus-Peter Hutter, Leiter der Umweltakademie. Denn so wie Natur keine Grenzen kennt, darf auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit vor Grenzen nicht haltmachen. So könnten echte Umweltpartnerschaften geknüpft und zugleich die soziale Integration der neu Zugezogenen gefördert werden. Wichtig dabei ist jedoch, dass Umweltbildung nicht mit dem erhobenen Zeigefinger erfolgt, sondern in einer Begegnung auf Augenhöhe, die unterschiedliche Lebensumstände und kulturelle Gewohnheiten berücksichtigt und respektiert.

Projekte auch aus anderen Bundesländern wurden vorgestellt