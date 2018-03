Naturerlebnis auf der Hütte

(pm) Alle an Kunst und Natur Interessierten von neun bis 16 Jahren sind eingeladen zum Hüttenwochenende der Naturschutzjugend Kreisverband Esslingen am Wochenende des 2. und 3. September. Der Kreativität sind an diesem Hüttenwochenende keine Grenzen gesetzt, wenn gemeinsam in der Natur mit Naturmaterialien ein Kunstwerk geschaffen werden soll. Die Mörike-Hütte befindet sich inmitten des Bissinger Naturschutzgebietes und stellt somit einen idealen Ausgangspunkt für die Kinder und Jugendlichen dar, um Kunst in der Natur mit allen Sinnen zu erleben. Darüber hinaus wird selbstverständlich die Umgebung der Hütte erkundet. An diesem Wochenende soll es aber auch an einem gemütlichen und spannenden Lagerfeuer nicht fehlen. Eine Mitgliedschaft im Verein ist für die Teilnahme nicht Voraussetzung. Die Teilnahmegebühr umfasst Verpflegung und Übernachtung. Der Parkplatz des Bissinger Sees ist jeweils Treffpunkt am Anfang und am Ende des Wochenendes um 10 Uhr am Samstag beziehungsweise um 17 Uhr am Sonntag.

Anmeldung bei der Kreisgeschäftsstelle des Naturschutzbundes unter Telefon (0 71 53) 8 25 06-11.