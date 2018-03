Nächste Feierabendtour

NÜRTINGEN (pm). Am Freitag, 1. Juli, um 18 Uhr startet die nächste Feierabendtour von Schwäbischem Albverein, ADFC, Bürgertreff, Innungskrankenkasse (IKK) und Nürtinger Zeitung. Herbert Schwägerle hat eine reizvolle Tour ausgearbeitet. Sie führt an der Neckarrealschule vorbei und unter der B 313 hindurch nach Oberensingen. Von dort geht es die Oberensinger Höhe hinauf, weiter zu den Lindenhöfen, über die Autobahnbrücke bei Köngen und an den Erlenhöfen vorbei zu den Kaminen von Altbach. Hier führt der Weg nach rechts, Richtung Plochinger Kopf, den Berg hinunter und in Wernau über die B 313, am Wernauer Freibad vorbei, über Köngen, Unterensingen, Zizishausen wieder heimwärts. Wie immer werden drei Gruppen angeboten, denen man sich, je nach Trainingsstand, zuordnen kann. Zum Ausklang des Abends trifft man sich in der Oberensinger Sportgaststätte. Gestartet wird wie immer um 18 Uhr auf dem Hellerparkplatz, Ecke Wera- und Laiblinstegstraße. Bei Regen fällt die Feierabendtour aus.