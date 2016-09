Nachverhandlungen verlangt

20.09.2016, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Gemeinderat Kohlberg will Bedenken gegen Flüchtlingsunterkunft stärker berücksichtigt wissen

Der Kohlberger Gemeinderat hat Bürgermeister Rainer Taigel beauftragt, den Entwurf des Pachtvertrags mit dem Landkreis zum geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft für etwa 60 Personen auf dem Festplatz bezüglich Sicherheit, Sozialbetreuung, Erschließung mit Rückabwicklung und Haftung nachzuverhandeln.

KOHLBERG. Zwar wurde bereits der vom Landkreis vorgelegte Entwurf in enger Abstimmung mit Gemeinderat Dr. Joachim Bloehs, der Rechtsanwalt ist, überarbeitet und um „handwerkliche Fehler“ bereinigt sowie Interessen Kohlbergs stärker berücksichtigt, sodass aus Sicht der Verwaltung der vorliegende Entwurf einen „fairen Interessenausgleich“ darstelle, aber das reicht dem Gremium nicht.

„Ganz wichtig sind die Bedenken der Bevölkerung, die muss man ernst nehmen“, so Ulrich Immler. So seien zum Beispiel Fragen wie Beleuchtung für den Weg über das Sportgelände, Mitbestimmung der Gemeinde bei baulichen Maßnahmen offen und die Forderungen nach sicherheitstechnischer und Sozialbetreuung nicht erfüllt.

„Der Landkreis soll sich nicht aus der Verantwortung nehmen“, so Immler: „Es kann nicht sein, an der Kreisgrenze allein gelassen zu werden“, sagte er in Bezug darauf, dass es in Kohlberg keine Polizeidienststelle gibt. Die Lage am äußersten Punkt des Landkreises könne nachteilig sein wegen langer Anfahrt.

Taigel berichtete, dass von den Forderungen nach einer Sozialbetreuung, Sicherheitspersonal und Hausmeister vom zuständigen Dezernat nur die Zusage für eine hausmeisterliche Tätigkeit gegeben worden sei.

„Zu einer vertraglichen Festlegung, was zu einem geordneten Betrieb gehört, sah sich das zuständige Dezernat nicht in der Lage. Der Landkreis appelliert an die kommunale Solidarität. Gerade der Kreis habe höchstes Interesse an einem geordneten Betrieb und sichert alles Notwendige zu“, heißt es in der Beratungsvorlage. Immler forderte aus seiner „Erfahrung der letzten 22, 23 Jahre“, die Pflichten des Landkreises schriftlich festzulegen.

Bloehs wies auf einen weiteren Punkt hin: „Der Landkreis will nur für Bewohner, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen haften, nicht für höhere Gewalt. Warum soll dann die Gemeinde bei höherer Gewalt haften? Man kann sich als Betreiber auch dagegen versichern. Das ist kein Sachargument.“ Der Pachtvertrag sehe außerdem keine Vetomöglichkeit für die Gemeinde vor. Auch das trägt zur „Ja, aber“-Haltung zum erneuten Pachtvertragsentwurf für den Bau einer Unterkunft auf dem Festplatz bei.

Derzeit leben neun Asylbewerber in der Anschlussunterbringung in Kohlberg, wodurch die Kapazität des vorhandenen Gebäudes erreicht ist. Nach derzeitigen Prognosen sollen bis Jahresende weitere elf Personen aufgenommen werden, was aber so nicht möglich ist.

Darum sucht die Gemeinde dringend weiteren Wohnraum für eine Flüchtlingsfamilie in privater Unterbringung. Ein zum Kauf angebotenes Gebäude eigne sich nicht, weil insgesamt zu wenig Wohnfläche und kein Bad vorhanden ist, „Durchgangszimmer“ zu einer Situation wie „gefangen“ führen könnten und es kein Überfahrtsrecht gibt. Verhandlungen über drei weitere leer stehende Objekte sind bisher ohne Ergebnis.