Mut zum Experimentieren belohnt

11.10.2018, Von Harald Flößer — E-Mail verschicken

22 Gebäude für beispielhaftes Bauen gewürdigt – Lob für Flüchtlingsunterkünfte

Quadratisch, praktisch, gut – das fällt einem beim Blick auf das architektonische Einerlei ein, das allerorten Siedlungen und Ortskerne prägt. Aber es geht auch anders: Das zeigt der von der Architektenkammer Baden-Württemberg ausgeschriebene Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“.

Zu den 22 ausgezeichneten Projekten gehört das Wohnhaus am Albtrauf in Neuffen. Foto: akbw

Von 2012 bis heute sind im Landkreis Esslingen viele Objekte entstanden, die wohltuend aus der Reihe fallen und die vor allem zeigen, dass qualitätsvolles Bauen nicht unbedingt teuer ist. 88 Arbeiten sind eingereicht worden. Alle von erstaunlich hohem Niveau, wie Adrian Hochstrasser, Freier Architekt und Vorsitzender der siebenköpfigen Jury, am Mittwoch bei der Präsentation im Landratsamt betonte. 22 Projekte stuften die Fachleute als preiswürdig ein, weil dahinter stimmige Konzepte stünden. Echte Sieger wurden nicht gekürt. Alle seien gleichberechtigt, so das Juryurteil. Am 29. Januar sollen sie bei einer Feierstunde im Landratsamt gewürdigt werden.