Musik aus der Film- und Popwelt

19.12.2017

Musikverein Großbettlingen hatte zur Winterfeier geladen – Ehrung für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft

Ehrungen beim Musikverein: von links Michael Trippner vom Blasmusikverband, Sarah Petermann, Felix Kohnle, Erik Gebauer, Martin Kohnle und Vorstandsmitglied Gerd Wörner. pm

GROSSBETTLINGEN (pm). Die Winterfeier des Musikvereins Großbettlingen eröffnete das Vorstufenorchester unter der Leitung von Judith Armbruster mit „Chariots of Fire“ von Vangelis. Dieses Jahr stand die Feier unter dem Motto „Musik aus der Film- und Popwelt“. Mit dem Thema aus „Drachenzähmen leicht gemacht“ wurde ein Ausflug in eine fantastische Welt voller feuerspeiender Drachen unternommen. Andere – etwas realere – Dickhäuter waren die Protagonisten des Stückes „When the Rhinos do the Rhumba in the Rain“.