MSC leistet viel für Verkehrssicherheit

04.02.2017, — E-Mail verschicken

2017 wollen die Motorsportler wieder richtig Gas geben

FRICKENHAUSEN (pm). Lob von Bürgermeister Simon Blessing gab es bei der Jahreshauptversammlung des Motorsportclubs Frickenhausen (MSC). Der MSC richte nicht nur tolle Sport-Events aus, sondern mache sich auch in Sachen Sicherheit und Freizeitangebote für die Gemeinde stark.

So zum Beispiel durch die Ausrichtung mehrerer Fahrrad-Sicherheitsturniere, Überreichung von Sicherheitswesten an alle Erstklässler, Teilnahme am Sommerferienprogramm sowie zahlreiche Schnuppertrials für interessierte Kinder und Jugendliche.

Der Vorsitzende Markus Erb erläuterte in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Spartenleitern was im Jahr 2016 geboten wurde und verwies auf das Jahr 2017, in dem der Motorsportclub wieder richtig Gas geben wird.

Die sportlichen Ereignisse sind natürlich die Jugend-Trial-Meisterschaft, das Enduro-Rennen sowie die internationale Oldtimer-Rallye „Ins Neuffener Tal“. Auch die von Bürgermeister Simon Blessing erwähnten Aktionen werden in diesem Jahr selbstverständlich wieder stattfinden, ebenso die Teilnahme am „Fleckenfest“ sowie an der „Bachputzede“ der Gemeinde Frickenhausen.