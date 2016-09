Morgen Stilltreffen

16.09.2016

NECKARTENZLINGEN (pm). Zum Austausch und zur Information über das Thema „Milchbildung – Vorgänge in der Brust“ findet am Freitag, 16. September, 9.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Neckartenzlingen ein Treffen von La Leche Liga statt. Alle werdenden und stillenden Mütter sind eingeladen. La Leche Liga Deutschland ist ein ehrenamtlicher Verein und bietet monatlich stattfindende Gruppentreffen, Telefon- und E-Mail-Beratung zu Themen rund ums Stillen und Muttersein an. Nähere Informationen und Hilfe bei Stillfragen: Charlotte Spieth-Hassel, Telefon (0 71 27) 9 31 50 80 und Christine Stoer, (0 71 41) 50 562 29.