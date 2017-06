Morgen Leche-Liga

01.06.2017, — E-Mail verschicken

NECKARTENZLINGEN (pm). Was Muttermilch alles ausmacht, ist Thema beim nächsten Treffen der Leche-Liga am Freitag, 2. Juni, 9.30 Uhr, im Gemeindehaus Neckartenzlingen. Alle interessierten werdenden und stillenden Mütter sind eingeladen. La-Leche-Liga Deutschland ist ein ehrenamtlicher Verein und bietet monatlich stattfindende Gruppentreffen, Telefon- und E-Mail-Beratung zu Themen rund ums Stillen und Muttersein an.

Nähere Informationen: Charlotte Spieth-Hassel, Telefon (0 71 27) 9 31 50 80 und Christine Stoer, Telefon (0 71 41) 5 05 62 29.