Morgen ist Bibelsonntag

24.01.2009, — E-Mail verschicken

Ein Seifenfabrikant sagt zu einem Pfarrer: „Der christliche Glaube hat doch wenig bewirkt. Immer noch gibt es so viel Streit und Hass auf der Welt.“ Der Pfarrer sieht am Wegrand ein Kind sitzen, das recht schmutzig ist. So antwortet er: „Seife hat doch auch wenig bewirkt. Immer noch gibt es schmutzige Kinder.“ Darauf der Seifenfabrikant: „Man muss Seife anwenden!“ Der Pfarrer antwortet: „Das gilt für den Glauben auch!“

Am Sonntag ist ökumenischer Bibelsonntag. Da denken viele Christen an die Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Aber es bewirkt eben nur dann etwas, wenn man es anwendet. Aus den vielen Worten, die täglich gedruckt und gesprochen werden, gilt es die entscheidenden Worte herauszuhören.

Es ist noch nicht so lange her, dass viele die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 wieder gehört haben. Da heißt es zum Schluss der Geburtsgeschichte (Lk 2, 19): „Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach.“ Auf diese Weise gewinnen Worte Kraft und eine prägende Wirkung, wenn Menschen diese Worte in ihren Gedanken bewegen. Mir sind schon viele Menschen begegnet, die mit ihrem Konfirmationsspruch gelebt haben, ihn „angewendet“ haben, sodass dieser ihnen Halt, Ermutigung und Begleiter wurde.