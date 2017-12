Mit zwei prominenten Debütanten

Licht der Hoffnung: Das Neuffener Pfeffertagswiegen zu Gunsten unserer Weihnachtsaktion sorgt wieder für viel Gaudi

Der 28. Dezember ist in Neuffen ein Nationalfeiertag. Zu dem traditionellen Pfeffertag gehört seit 1994 auch das Pfeffertagswiegen in der Stadthalle dazu. Gestern ließen 210 Personen ihr Gewicht messen, zwölf weniger als im Vorjahr. Mit der Bundestagsabgeordneten Renata Alt und Beurens Bürgermeister Daniel Gluiber gab es aber zwei prominente Debütanten.

Ohne Sponsoren ist das Pfeffertagswiegen nicht möglich. Dank gab es daher für (von links) Simon Däschler vom Forum Handwerk, Klaus Wallner vom Freundeskreis „Die Buben“, Ralph Maier (AVG), Rainer Schock von den Kaputtnix und Manfred Hämmerling von der Getränke-Galerie.

NEUFFEN. An Renata Alt und Daniel Gluiber hat es allerdings nicht gelegen, dass das Durchschnittsgewicht gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Waren die 222 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Pfeffertagswiegen im Vorjahr noch auf einen Mittelwert von 80,62 Kilo gekommen, so betrug der Durchschnittswert diesmal 82,74 Kilo. Sowohl Daniel Gluiber mit 81,50 Kilo als auch Renata Alt mit 69 Kilo blieben jedoch unter dem Durchschnitt.