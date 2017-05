Mit „Stein und Rose“ gegen das Trauma Flucht

Kreisdiakonieverband: Neues Angebot soll Geflüchteten helfen

(pm) „Stein und Rose“ heißt ein neues Projekt des Kreisdiakonieverbands im Landkreis Esslingen (KDV), das sich an geflüchtete Menschen und ehrenamtliche Begleiter in der Flüchtlingsarbeit wendet. Es bietet Geflüchteten mit traumatischen Erfahrungen psychologische Beratung und Begleitung sowie Ehrenamtlichen Beratung und Supervision.

Es ist bisher das einzige Angebot dieser Art im Landkreis. Der KDV hat dafür zwei 50-Prozent-Stellen in den Psychologischen Beratungsstellen des KDV in Esslingen und auf den Fildern geschaffen. Geflüchtete Menschen haben oft traumatische Erfahrungen in ihren Heimatländern und auf der Flucht hinter sich. Sie haben Krieg erlebt und die Angst ums eigene Leben, sie sahen Mit-Flüchtende sterben und leiden unter zerrissenen Familien.

„Solche Bilder brennen sich tief in die Seele ein“, weiß KDV-Geschäftsführer Eberhard Haußmann. Die Unsicherheit, wie es hier mit ihnen weitergeht, und die Untätigkeit ohne strukturierten Tagesablauf in den Unterkünften tragen ebenfalls zu psychischen und körperlichen Problemen bei. Doch auch diejenigen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, bleiben von den Problemen der Flüchtlinge nicht unberührt.

„Viele Ehrenamtliche kommen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit“

Gunhild Ilisei, Leiterin der Beratungsstelle