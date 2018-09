Mit Odysseus auf Irrfahrt

Chorwerkstatt Neckartenzlingen probt für Deutschlandpremiere – Vorverkauf startet jetzt

Den Chorwerkern aus Neckartenzlingen ist es gelungen, eine Deutschlandpremiere an Land zu ziehen: „Die Irrfahrten des Odysseus“ wurde von Komponist Alexander Giner für das Landesjugendtheater in Innsbruck geschrieben, das zugehörige Libretto stammt von Heide Marie Strasser. Nun wird das rockig-mitreißende Stück erstmals in Deutschland aufgeführt .

Der Jugendchor der Chorwerkstatt bei den Proben in Kirchheim. Foto: pm

NECKARTENZLINGEN (hw). Eine Deutschlandpremiere in der Melchiorhalle Neckartenzlingen – das ist fürwahr ein Ding. Für die Premiere am 16. Februar 2019 haben sich Komponist, Librettistin und das Leitungsteam des Landesjugendtheaters aus Tirol angekündigt. Vergangene Woche gab es beim intensiven Probenwochenende des Chorwerkstatt-Jugendchores in Kirchheim die ersten Gesamtdurchläufe durch das Stück, das die bekannte Sage der Irrfahrten des Odysseus auf überraschende und auch immer wieder humorvolle Weise erzählt. Obwohl der griechische Held auf der langen Reise viele seiner Gefährten verliert, gibt es in der Inszenierung doch immer wieder Grund zu lachen.