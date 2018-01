Mit Mut und Zuversicht in die Zukunft

Beim Neujahrsempfang in Kohlberg gab Bürgermeister Rainer Taigel einen informativen Ausblick auf das Kommende

Ein informativer und unterhaltsamer Neujahrsempfang mit Ehrungen war am Freitag in Kohlberg Auftakt für ein Jahr mit Aktivitäten, um „vorbereitet zu sein für die Zukunft“.

Die Kohlberger nutzten den Neujahrsempfang in der Jusihalle , um zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen. Fotos: der

KOHLBERG (der). „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ Dieses Zitat von Perikles, einem der führenden Staatsmänner der griechischen Antike, nahm Kohlbergs Bürgermeister Rainer Taigel am vergangenen Freitag als Leitfaden für seinen Jahresrück- und -ausblick beim Neujahrsempfang in der Jusihalle.