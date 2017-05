Mit Lust und Leidenschaft

Chortage: Junge Chöre des Chorverbandes Karl Pfaff zelebrierten modernen Chorgesang

Keine Vorgaben, einfach das singen, worauf man Lust hat: Mit diesem eher ungewöhnlichen Konzept gelang dem Chorverband Karl Pfaff am Samstag in Neuffen ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Vokal total aus Neuffen hatte ein Heimspiel beim „Doppelpass“ der Jungen Chöre im Chorverband Karl Pfaff. Foto: zog

NEUFFEN. 125 Jahre Chorverband Karl Pfaff – dieses Datum nahm der Dachverband der Gesangvereine im Kreis Esslingen zum Anlass für sechs ganz besondere Chortage. Zum Tag fünf gehörte die Bühne in der Neuffener Stadthalle den Jungen Chören. Unter dem mehrdeutigen Titel „Doppelpass“ entfesselten sieben Chöre ein musikalisches Feuerwerk.

Das Motto hat die neue musikalische Leiterin des Verbands, Dorota Welz, mit Bedacht gewählt. „Das Wichtigste für mich ist künstlerische Freiheit“, erklärte sie. Deshalb sei es den teilnehmenden Chören überlassen, was und wie sie singen. „Wir geben ihnen die Plattform dafür“, so die Chorleiterin. Zugleich sieht sie eine politische Botschaft darin: „Wir sind hier frei zu singen, zu musizieren“, erinnerte sie daran, dass es anderswo auf der Welt nicht so ist.