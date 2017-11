Mit großer Bandbreite

22.11.2017

Der HHC Frickenhausen hatte zum Herbstkonzert geladen

Herbstkonzert: das 1. Orchester des HHC Frickenhausen mit Dirigent Stefan Weber Foto: privat

FRICKENHAUSEN (julü). Auch in diesem Jahr waren wieder viele Besucher zum jährlichen Herbstkonzert des HHC Frickenhausen kürzlich in die Festhalle im Erich-Scherer-Zentrum gekommen. Im gut gefüllten Festsaal präsentierte sowohl der Nachwuchs des Vereins in Schüler- und Jugendorchester als auch das 1. Orchester ein beschwingtes und abwechslungsreiches Programm verschiedenster Akkordeonmusik.

Nach einer ausführlichen Begrüßung der Gäste durch den neuen Vorstandsvorsitzenden des HHC, Eberhard Bügner, eröffnete das achtköpfige Schülerorchester unter der Leitung von Wiltrud Deuschle den Abend mit dem ruhigen und getragenen Stück „Canzone Romantica“. Für den richtigen Rhythmus sorgten dabei der erst elfjährige Jan Hauf am Schlagzeug sowie Mark Walter an den Pauken.