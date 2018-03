Mit Falschgeld bezahlt

08.03.2008, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (lp). Eine bislang unbekannte Täterin bezahlte am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft in der Nürtinger Innenstadt Waren im Wert von rund 20 Euro mit einem 200-Euro-Schein. Wie sich herausstellte handelte es sich um Falschgeld. Vermutlich dieselbe Frau versuchte anschließend in einer Apotheke in der Innenstadt mit einer weiteren 200-Euro-Note zu bezahlen, was dort jedoch abgelehnt wurde. Die zirka 35- bis 40-Jährige wurde aufgefordert, den Schein in einer Bank zu wechseln. Daraufhin kehrte sie nicht mehr in die Apotheke zurück. Möglicherweise hat die Täterin in weiteren Geschäften versucht, mit Falschgeld zu bezahlen. Sie wird wie folgt beschrieben: zirka 1,60 Meter groß, schlank, braune Augen, schmales, etwas kantiges Gesicht, süd- oder osteuropäisches Aussehen, gepflegte Kleidung. Die Frau befand sich möglicherweise in Begleitung eines Mannes mit grauem, lichtem Haar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Nürtingen unter Telefon (07022) 9224-0 in Verbindung zu setzen.