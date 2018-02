Mehrtageswanderungen

GROSSBETTLINGEN (pm). Die Albvereinsortsgruppe Großbettlingen bietet auch 2018 wieder attraktive Mehrtageswanderungen an. Das Unesco-Biosphärenreservat Nockberge in Kärnten ist vom 26. Mai bis 2. Juni Ziel für Bergwanderer. Von Bad Kleinkirchheim aus geht es täglich in die Bergwelt der grünen runden „Nocken“, auch „Nocky Mountains“ genannt, mit traumhaften Aussichten auf das Kärntner Seenland. Beim Wanderwochenende mit Übernachtung vom 7. bis 8. Juli geht es in die Salzstadt und ins Umland von Schwäbisch Hall. Spannende Pfade und ein offenes Fenster mit Blick in Jahrmillionen alte Erdgeschichte bieten die Wandertage im Schwarzwald vom 5. bis 8. September. Gewandert wird größtenteils auf dem Schluchtensteig zwischen Blumberg und Lenzkirch. Übernachtet wird in Wutach-Ewattingen. Da die Übernachtungskontingente nur eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen und die Teilnehmerzahlen auf jeweils etwa 18 Mitwanderer begrenzt sind, wird um möglichst baldige Anmeldung gebeten. Weitere Informationen erteilt die Fachwartin Wandern Sabine Weinmann unter Telefon (0 70 22) 9 90 28 23.