Mehrere Aufträge vergeben

16.02.2018, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Altenrieter Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit Baumaßnahmen im Ort

Rund um das Thema Bauen drehte sich die jüngste Sitzung des Altenrieter Gemeinderats: Vergaben und eine Abbruchmaßnahme standen unter anderem auf der Tagesordnung.

ALTENRIET. Unter anderem befasste sich das Gremium am Dienstag mit weiteren Vergaben für den Neubau eines Mehrzweckraumes an der Altenrieter Grundschule. Hier stand die Vergabe der Estricharbeiten an. Für den Rat eine positive Überraschung: Die Ausschreibungsergebnisse fielen deutlich günstiger aus als die Kostenberechnung. Statt für 11 000 Euro vergab der Gemeinderat den Auftrag nun für rund 5200 Euro. Beim Bau liege man derzeit im Plan, teilte Bürgermeister Bernd Müller weiter mit. In Kürze werde es einen Termin zur Bemusterung von Farben und Bodenbelägen für den Mehrzweckraum geben.