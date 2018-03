Mehr Stellplätze an Rastanlage

23.10.2010

Umbau der Autobahnraststätte Denkendorf bis Sommer 2012

DENKENDORF (pm). Den am Montag, 25. Oktober, beginnenden Ausbau der Tank- und Rastanlage Denkendorf kündigte am Freitag die baden-württembergische Verkehrsministerin Tanja Gönner an. Mehr Stellplätze für Lastwagen und Personankraftwagen dienten der Verkehrssicherheit und der besseren Nutzung der ständig überlasteten Rastanlage. „Das kommt nicht nur den Lastwagen-Fahrern zugute, sondern auch den übrigen Autofahrern.“ Veränderte Vorschriften für Lenk- und Ruhezeiten hätten zu einer Überlastung der Parkflächen für Lastwagen an den Bundesautobahnen geführt. Um möglichst schnell Abhilfe zu schaffen, würden die Lastwagen-Parkplatzkapazitäten auf den besonders hoch belasteten Rastanlagen des Landes in den nächsten Jahren deutlich erhöht.