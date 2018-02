Meditation

GRAFENBERG (pm). Das bekannte Lied von Gerhard Tersteegen „Gott ist gegenwärtig“ wird die Teilnehmer an den Kursabenden begleiten. Der Kurs mit Entspannung- und Meditationsübungen findet wird von Grafenbergs Pfarrer Jörg Hahn geleitet und beginnt am Dienstag, 27. Februar, jeweils von 19 bis 19.50 Uhr in der Ortsbücherei statt. Weitere Termine sind am Dienstag, 6., 13., 20. und 27. März. Es wird eine Gebühr erhoben, Anmeldungen nimmt Stefanie Maisch im Rathaus Grafenberg entgegen, Telefon (0 71 23) 93 39 11.