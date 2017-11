Max-Eyth-Straße wird Bildungsmeile

(pm) Alle zwei Jahre schreibt die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Literaturwettbewerb aus. Zum diesjährigen Motto „Menschen sind wir: Alle“ gab es 337 Einsendungen und damit sehr viel Arbeit für die sechsköpfige Jury. Die drei Preisträger aus Bielefeld, Hamburg und dem rheinland-pfälzischen Oberdreis kommen am Samstag, 25. November, 15 Uhr, ins Kornhaus nach Kirchheim. Die drei Preisträger lesen aus ihren prämierten Werken, der Literaturwissenschaftler Dr. Michael Krämer befragt die Autoren und spricht über das Wettbewerbsmotto. Denn Dr. Emanuel Gebauer, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen (keb), hat die Preisverleihung aus Anlass des „Tag der keb“ nach Kirchheim geholt. „Wir sind nicht nur in Esslingen aktiv, sondern im ganzen Landkreis“, betont Dr. Emanuel Gebauer. Er wollte beim „Tag der keb“ die Bildungsarbeit im Kreis so präsentieren, wie sie typisch ist: als Partner von anderen gemeinnützigen Bildungsträgern. So entstand zugleich eine Präsentation großer Teile der Kirchheimer Erwachsenenbildung. Dabei sind von 9 bis 17 Uhr die Abteilung Kultur der Stadt Kirchheim, das Evangelische Bildungswerk im Landkreis, die Familienbildungsstätte Kirchheim (FBS), die Stadtbücherei und die Volkshochschule Kirchheim (VHS). Auch das JIN-Programm der keb für junge Erwachsene stellt sich vor.

