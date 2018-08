Mausklick zog Bilanz

Verein sucht nach wie vor einen Vorsitzenden

Eine positive Bilanz des Jahres 2017 zog der Verein Mausklick-Gemeinschaft Wolfschlugen bei seiner Mitgliederversammlung im Bürgertreff.

WOLFSCHLUGEN (pk). Im vergangenen Jahr wurden 16 Kurse und Workshops abgehalten. Daran nahmen insgesamt 107 Personen teil. Zum Jahresende hatte der Verein 113 Mitglieder.

Ab Dezember bot der Verein erstmals Workshops mit dem Themenschwerpunkt Fotos an. Die Teilnehmer nahmen diese gut an, so wird berichtet. Auch die Smartphone-Kurse hätten eine unerwartete Resonanz gefunden. Guten Anklang habe das Schulungsprogramm für die Behinderten-Förderung Linsenhofen gefunden. Ehrenamtliche Referenten und Helfer der Mausklick-Gemeinschaft schulten behinderte Menschen im Umgang mit dem PC. Die Teilnehmer hätten sich sehr erfreut gezeigt und dankbar über ihre Schulungsfortschritte. Das Internetcafé im Bürgertreff mit freiem WLAN, das alle zwei Wochen stattfindet, werde sehr gut angenommen.

Die jeweiligen Termine und weitere Informationen werden aktuell auf der Vereinshomepage www.mausklick-wolfschlugen.de bekannt gegeben. Auch die meisten Kursanmeldungen erfolgten über diese Internetseite. Termine und Inhalte für die Kurse und Workshops im zweiten Halbjahr 2018 werden gegen Ende der Sommerferien veröffentlicht.